Администрация президента Турции: Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии для дальнейшего управления страной

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Эрдоган крайне силен, указал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Так он заявил в ходе своей речи во время выступления в Стамбуле. Мероприятие в прямом эфире транслировали местные телеканалы.