Администрация президента Турции: Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии для дальнейшего управления страной

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии для дальнейшего управления страной. Соответствующей информацией поделились в администрации президента.
Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Эрдоган крайне силен, указал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Так он заявил в ходе своей речи во время выступления в Стамбуле. Мероприятие в прямом эфире транслировали местные телеканалы.
Прежде сообщалось, что в настоящее время не следует считать Турцию доступной для отдыха и туризма страной. Подробностями делится новостной интернет-портал INFOX.