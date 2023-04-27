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«Спорткаст» с Вячеславом Малафеевым. Путь к Кубку УЕФА-2008, гол от Дель Пьеро и лучший тренер в карьере

ФАН-ТВ

Проект Федерального агентства новостей «Спорткаст» рассказывает о самых значимых личностях и событиях в истории большого спорта. Четвертым гостем программы стал один из лучших футбольных вратарей ХХI века — четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Вместе с ведущим Глебом Лисовским легендарный футболист обсудил свой дебют на профессиональном уровне в 1999 году. Также он рассказал, как его мотивировал экс-тренер «Зенита» Юрий Морозов и о проделанном пути к знаковой для Санкт-Петербурга победе в Кубке УЕФА-2008. Кроме того, Малафеев поделился воспоминаниями об игре с одними из лучших легионеров в истории сине-бело-голубых — Акселем Витселем и Халком.

Подробности о карьере известного футболиста можно узнать, посмотрев четвертый выпуск программы «Спорткаст».
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