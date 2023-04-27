Юрий Светов: Китай гнет свою линию, не обращая внимания на истерики Запада

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин исполнил обещание, данное им президенту Франции. Он связался с лидером Украины Зеленским и даже направил в Киев своего спецпредставителя. Как сообщил ФАН российский политолог Юрий Светов, главные посреднические усилия Китая еще впереди.
Накануне лидер Китая Си Цзиньпин прервал многозначительную паузу, которую хранил больше месяца. Он связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, направил в Киев своего спецпредставителя, и даже сформулировал свое наставление Банковой: «В ядерной войне победителей не будет». По мнению экспертов, Пекин, желая снискать лавры миротворца и снизить негативное влияние США на мировую политику, всерьез взялся за урегулирование российско-украинского конфликта.
При этом в Китае всячески подчеркивают, что они — абсолютно нейтральная сторона, а посредники существуют лишь для того, чтобы выслушать всех участников противостояния. Как указали аналитики, Си Цзиньпин специально выждал «императорскую паузу», чтобы никто не подумал, что его к чему-то принудили, или, тем более, что Зеленский для него — равный партнер. Он даже велел связаться с Киевом «по инициативе украинской стороны».
Сказать, что разговор ни к чему не привел, нельзя. Сразу же после него в Китай был назначен новый украинский посол. Предыдущий посланник Украины, Сергей Камышев, умер на своем посту еще до начала спецоперации РФ. А на Украину вскоре отправится спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинского кризиса. На этот, только что созданный пост назначен Ли Хуэй, ранее десять лет проработавший в России на должности посла.
После разговора председателя Си и Владимира Зеленского было выпущено специальное коммюнике, которое было оперативно опубликовано китайцами. Из него следует, что лидер Китая убеждал Киев в том, что миру нужен мир, что мир достигается только через переговоры, и что из всего случившегося нужно «извлечь уроки». При этом Си Цзиньпин готов всячески содействовать процессу урегулирования, ради чего уже выдвинул концепцию из «четырех необходимостей», «четырех совместных шагов» и «трех тем для размышления».
Как сообщил ФАН российский политолог Юрий Светов, Китай выглядит наиболее авторитетным и последовательным партнером в качестве посредника в урегулировании конфликта.
«Мне кажется, абсолютно неправы те, кто считает, что такой влиятельный лидер, как Си Цзиньпин, позвонил президенту Зеленскому «под давлением Запада». Давайте вспомним, о чем ранее заявил Китай — о своей готовности выступить в роли посредника в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. Ранее Пекину удалось добиться значительного успеха, усадив за стол переговоров лидеров Ирана и Саудовской Аравии. Поэтому китайцы решили использовать свой успешный опыт и в этом случае», — указал Светов.
Аналитик напомнил первую реакцию Запада на посредничество Пекина — там сразу же заявили, что «Китай не может быть миротворцем, поскольку он не осудил Россию».
«То есть, с точки зрения Вашингтона и Брюсселя, посредником в конфликте может выступать только государство, выступающее против РФ. Тем не менее, Си Цзиньпин сначала нанес очень успешный визит в Москву, подробно обсудив все причины и следствия конфликта с Владимиром Путиным. А потом, выждав паузу, он нашел время, позвонил и Владимиру Зеленскому, обстоятельно переговорив с ним. То есть, китайцы продолжают спокойно гнуть свою внешнеполитическую линию, не обращая внимания на истерики Запада. Россия против этого совсем не возражает, для нас вопрос совсем в другом — нужно ли нам возможное перемирие?»
По словам Светова, совершенно нормально, что Китай постепенно повышает свой дипломатический вес на международной арене.
«Ранее свои посреднические услуги предлагал турецкий лидер Реджеп Тайип Эродган. С такой же миссией готов был выступить и Папа Римский Франциск, выражавший желание поехать с визитом в Москву. Многие мировые лидеры хотят получить свои бонусы с такого посредничества. Даже президент Бразилии Игнасио Лула да Сильва предложил свои услуги. Правда, они не понадобились, потому что он тут же сообщил, что «осуждает Россию». Китай на этом фоне выглядит наиболее авторитетным и последовательным посредником», — заключил политолог Светов.
Напомним, пользователи соцсети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что «мира в конфликте не удастся достичь за счет территориальных компромиссов с Россией». Один из пользователей заявил, что такой подход точно не поможет достичь мирных переговоров. Второй пояснил, что «власти США запретили Зеленскому думать о мире». Третий указал, что Зеленский не имеет права навязывать что-либо, а сесть за стол переговоров должны США и Россия. Еще один комментатор резюмировал, что «Зеленский не пойдет на мир, пока на Украину поступают деньги».