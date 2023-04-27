Юрий Светов: Китай гнет свою линию, не обращая внимания на истерики Запада

Напомним, пользователи соцсети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что «мира в конфликте не удастся достичь за счет территориальных компромиссов с Россией». Один из пользователей заявил, что такой подход точно не поможет достичь мирных переговоров. Второй пояснил, что «власти США запретили Зеленскому думать о мире». Третий указал, что Зеленский не имеет права навязывать что-либо, а сесть за стол переговоров должны США и Россия. Еще один комментатор резюмировал, что «Зеленский не пойдет на мир, пока на Украину поступают деньги».