В Петербурге полиция задержала группу аферистов, которая вынуждала людей продавать доли в квартирах

В среду, 26 апреля, в Петербурге задержали группу риелторов, которая заставляла жителей города продавать доли в своих квартирах. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Установлено, что злоумышленников «крышевало» официальное агентство недвижимости, владельцем которого являлся один из организаторов преступной схемы – ранее судимый за подделку документов мужчина. В группу также входили два неоднократно судимых человека.
Следователи полагают, что аферисты предлагали услуги людям, у которых возникли разногласия с родственниками по поводу раздела общей недвижимости. У клиента выкупали долю в спорной квартире по заниженной цене.
После мужчины предлагали владельцу остальной части квартиры решить вопросы с недвижимостью. Часто злоумышленники угрожали жильцам квартир, меняли замки входной двери и подселяли к ним маргинальных личностей. В итоге проживающий в квартире человек был вынужден согласиться продать группе свою долю по низкой цене.
Вмешательство полиции позволило уберечь от вынужденных сделок нескольких жителей Петербурга. Возбуждены уголовные дела по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»), которые объединены в одно и расследуются следователями ГСУ ГУ МВД России. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Стоит отметить, что ранее полиция Петербурга раскрыла коррупционную схему в налоговой сфере. Главу фирмы по оказанию бухгалтерских услуг в Ленинградской области задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве.