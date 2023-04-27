В Петербурге полиция задержала группу аферистов, которая вынуждала людей продавать доли в квартирах

После мужчины предлагали владельцу остальной части квартиры решить вопросы с недвижимостью. Часто злоумышленники угрожали жильцам квартир, меняли замки входной двери и подселяли к ним маргинальных личностей. В итоге проживающий в квартире человек был вынужден согласиться продать группе свою долю по низкой цене.