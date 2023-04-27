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Число пострадавших при обрушении строящегося дома в татарской деревне Куюки выросло до двух

Происшествия
Число пострадавших при обрушении строящегося дома в татарской деревне Куюки выросло до двух

Количество пострадавших при обрушении стены строящегося дома в татарской деревне Куюки возросло до двух. Такие цифры озвучили в пресс-службе управления здравоохранения Казани.

В ведомстве отметили, что второго человека, получившего травмы, увезли в медицинское учреждение на частной машине до приезда скорой помощи. Его доставили в республиканскую клиническую больницу и осмотрели. Врачи диагностировали у пострадавшего легкую травму головы и сообщили, что отпустят его домой.

Ранее сообщалось, что в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана обрушилась стена строящегося дома. По предварительной информации, под завалами кирпичной кладки могли находиться люди.
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