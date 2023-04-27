Число пострадавших при обрушении строящегося дома в татарской деревне Куюки выросло до двух

В ведомстве отметили, что второго человека, получившего травмы, увезли в медицинское учреждение на частной машине до приезда скорой помощи. Его доставили в республиканскую клиническую больницу и осмотрели. Врачи диагностировали у пострадавшего легкую травму головы и сообщили, что отпустят его домой.