Число пострадавших при обрушении строящегося дома в татарской деревне Куюки выросло до двух

Количество пострадавших при обрушении стены строящегося дома в татарской деревне Куюки возросло до двух. Такие цифры озвучили в пресс-службе управления здравоохранения Казани.
В ведомстве отметили, что второго человека, получившего травмы, увезли в медицинское учреждение на частной машине до приезда скорой помощи. Его доставили в республиканскую клиническую больницу и осмотрели. Врачи диагностировали у пострадавшего легкую травму головы и сообщили, что отпустят его домой.
Ранее сообщалось, что в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана обрушилась стена строящегося дома. По предварительной информации, под завалами кирпичной кладки могли находиться люди.