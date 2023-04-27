Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД России: американскому послу вручили ноту протеста в связи с провокационными шагами дипведомства США

Политика
МИД России: американскому послу вручили ноту протеста в связи с провокационными шагами дипведомства США

Внешнеполитическое ведомство России сделало демарш старшему послу американской дипломатической миссии в Москве. Соответствующая информация следует из официального онлайн-портала Министерства иностранных дел РФ.

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Инициатива предпринята в связи с провокационными шагами дипведомства Соединенных Штатов Америки, подчеркивается в сообщении. Напомним, что прежде Вашингтон сорвал визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула российского главы МИД России Сергея Лаврова.

Прежде сообщалось, что Белый дом антироссийскими провокациями показал международной арене свое истинное лицо.
США россия мид рф
Военкоры ФАН