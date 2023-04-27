МИД России: американскому послу вручили ноту протеста в связи с провокационными шагами дипведомства США

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Инициатива предпринята в связи с провокационными шагами дипведомства Соединенных Штатов Америки, подчеркивается в сообщении. Напомним, что прежде Вашингтон сорвал визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула российского главы МИД России Сергея Лаврова.