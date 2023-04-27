МИД России: американскому послу вручили ноту протеста в связи с провокационными шагами дипведомства США

Внешнеполитическое ведомство России сделало демарш старшему послу американской дипломатической миссии в Москве. Соответствующая информация следует из официального онлайн-портала Министерства иностранных дел РФ.
Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Инициатива предпринята в связи с провокационными шагами дипведомства Соединенных Штатов Америки, подчеркивается в сообщении. Напомним, что прежде Вашингтон сорвал визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула российского главы МИД России Сергея Лаврова.
Прежде сообщалось, что Белый дом антироссийскими провокациями показал международной арене свое истинное лицо.