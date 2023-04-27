Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке Кировской области

Выброс хлора произошел в районе автозаправки в городе Кирово-Чепецк. Об этом сообщил глава Кировской области Александр Соколов.
По его словам, утром жители города почувствовали резкий запах. В настоящий момент сотрудники МЧС провели замеры предельно допустимой концентрации веществ в воздухе. В ведомстве заявили, что концентрация хлора находится в пределах допустимых значений.
«Угрозы жизни и здоровью людей нет», — цитирует спасателей Соколов.
Глава региона добавил, что в настоящий момент в Кирово-Чепецке проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия работают профильные службы, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о введении режима «черного неба» в Челябинске. Городские предприятия обещали снизить выбросы вредных веществ из-за безветренной погоды.