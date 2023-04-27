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Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке Кировской области

Происшествия
Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке Кировской области

Выброс хлора произошел в районе автозаправки в городе Кирово-Чепецк. Об этом сообщил глава Кировской области Александр Соколов.

По его словам, утром жители города почувствовали резкий запах. В настоящий момент сотрудники МЧС провели замеры предельно допустимой концентрации веществ в воздухе. В ведомстве заявили, что концентрация хлора находится в пределах допустимых значений.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет», — цитирует спасателей Соколов.

Глава региона добавил, что в настоящий момент в Кирово-Чепецке проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия работают профильные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о введении режима «черного неба» в Челябинске. Городские предприятия обещали снизить выбросы вредных веществ из-за безветренной погоды.
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