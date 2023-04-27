Убившая малолетнюю дочь жительница Алтая может избежать тюрьмы из-за психической болезни

По результатам нескольких экспертиз специалисты установили, что задержанная в силу психического заболевания не могла осознавать преступность своих намерений и действий. Прокуратура передала уголовное дело в суд с требованием направить фигурантку на лечение в психбольницу, поделились в пресс-службе ведомства.