Убившая малолетнюю дочь жительница Алтая может избежать тюрьмы из-за психической болезни

Расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Алтая, которая расправилась с полуторагодовалой дочерью, подошло к завершению. Дело передали в суд. Об этом рассказали в СК России по региону.
Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», семья фигурантки находилась на учете в течение нескольких лет, а в январе текущего года алтайку ограничили в родительских правах. На воспитании у дамы находились трое детей.
Следствие установило, что женщина имела психические расстройства, которые и спровоцировали у нее желание избавиться от дочери. Преступление многодетная мать совершила на глазах у восьмилетнего сына.
По результатам нескольких экспертиз специалисты установили, что задержанная в силу психического заболевания не могла осознавать преступность своих намерений и действий. Прокуратура передала уголовное дело в суд с требованием направить фигурантку на лечение в психбольницу, поделились в пресс-службе ведомства.