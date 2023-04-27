Жители Томска передают свои автомобили в зону СВО

Региональное отделение Народного фронта помогает томичам в отправке личных машин участникам специальной военной операции (СВО).
Как пояснили в организации, многие томичи активно поддерживают СВО не только словом, но и делом. Некоторые граждане передают свои личные автомобили в пользование томским бойцам в зоне СВО. Речь идет о внедорожниках, сообщает tomsk.mk.ru.
Так, недавно местный житель передал на нужды фронта свой собственный «УАЗ». Все автомобили перед отправкой в зону СВО проходят в автосервисах тщательную диагностику и приспосабливаются к условиям боевых действий.