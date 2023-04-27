Председатель ФРС США констатировал провал санкций Запада против России

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали в официальной группе «Вконтакте» новый выпуск авторской программы «Шоу ВиЛ». Героем стал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл: пранкеры позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.
Специальными гостями выступили заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Михаил Делягин, экономист и общественный деятель Михаил Хазин, общественный деятель Виктор Бут, председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв и комик Евгения Искандерова.
Председатель ФРС США констатировал провал санкций Запада и вслед за главой европейского ЦБ похвалил Эльвиру Набиуллину
В разговоре с «Владимиром Зеленским» председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл рассказал о высочайших темпах инфляции в его стране.
«Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и нарушение всего мирового порядка, который существовал так много лет. Китай вновь открывается, это окажет положительно влияние на глобальный рост. Это может оказать дополнительное давление на инфляцию, но это мы сможем выяснить только в будущем. Я знаю, что это не поможет Украине в вашей критической борьбе с оккупантами», — поделился он.
Джером Пауэлл также констатировал, что санкционная политика Запада в отношении России откровенно провалилась – во многом благодаря действиям российского правительства и Центробанка.
«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального Банка России, она вполне дееспособна. Я бы удивился, если бы она вообще поддерживала войну изначально. Но она довольно хорошо справляется со своей работой. Она необычайно способный специалист, она очень хорошо осведомлена и умна. Она сделает всё, чтобы русские максимально избежали санкций. Хотя мы все еще думаем, санкции наносят вред, но не так сильно, как мы надеялись, — считает Пауэлл. — Это работа Центробанка и правительства. Очевидно, что они делают всё возможное, чтобы продать свою нефть китайцам и индийцам. И они её покупают. Мы ввели санкции практически везде, где смогли дотянуться, но они снова делают всё возможное, чтобы их избежать».
Ранее во время пранка Вована и Лексуса глава Европейского Центробанка Кристин Лагард также отметила особую роль председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной в успешном противостоянии западным санкциям.
«Я думаю, что Эльвира, которую я отлично знаю, очень хорошая глава центрального банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. И это было в то время правильной мерой для предотвращения крайне высокой инфляции. И в результате инфляция выросла, но не очень сильно, и затем снова пошла вниз. Так что она проделала великолепную работу», — заявила тогда Лагард.
Глава ФРС США заявил, что от антироссийских санкций сильнее всего пострадали восточноевропейские страны
Во время пранка Вована и Лексуса на вопрос «Владимира Зеленского» о том, какие страны наиболее пострадали от антироссийских санкций, глава ФРС ответил, что определённо – не США.
«У нас свои энергоресурсы. Ясно, что это восточноевропейские страны, это Польша — те, которые находятся близко к Украине. Я знаю, что Украина страдает, мы все видим, что происходит. Такие люди, как я, хотим помочь, но у меня ограниченные возможности на моей позиции», — сказал Пауэлл.
Глава ФРС США: «Инфляция в стране – на самом высоком уровне за 40 лет»
В разговоре с «Владимиром Зеленским» Джером Пауэлл рассказал о попытках ФРС и Вашингтона минимизировать инфляцию в стране.
«В прошлом году мы довольно сильно повысили нашу ключевую ставку, чтобы замедлить рост экономики США и снизить инфляцию. Мы находимся на правильном пути до нашего целевого показателя, который составляет 2 процента. Много зависит от того, что происходит на Украине, и что произойдёт в России — с энергоносителями и с открытием Китая, — пояснил он. — Мы довольно сильно повысили ставки, и рынок уже закладывает два повышения по 25 процентных пункта. Мы проведём анализ после того, как проведём эти два повышения. И скажем — стоит ли повышать еще».
Пауэлл подтвердил, что ФРС готова к дальнейшему повышению ставок для сдерживания инфляции, ведь несмотря на все предпринятые меры ситуация складывается удручающая.
«Мы наблюдаем инфляцию на самом высоком уровне за 40 лет», — подчеркнул он.
Глава ФРС Пауэлл заявил о возможной рецессии экономики США
В разговоре с «Владимиром Зеленским» Джером Пауэлл подтвердил, что рынок труда США «ослабевает». В том числе, уменьшается количество отработанных часов в неделю, снизился рост заработной платы, многие пожилые люди ушли и не хотят возвращаться на рабочие места, опасаясь заражения коронавирусом, в целом сократился объем рабочей силы.
«В большинстве прогнозов говорится, что экономика США будет расти, но на довольно низком уровне. Рост менее 1 процента. Но рецессия так же вероятна, как и очень медленный рост, — спрогнозировал председатель Федеральной резервной системы. — Когда рост медленный, любое негативное событие – новый штамм коронавируса, событие на Украине — может ввести экономику США в рецессию».
Глава ФРС заявил об отсутствии у США средств на дополнительные расходы и расколе элит по вопросу поднятия потолка госдолга
Глава Федеральной резервной службы США, подразумевая, что разговаривает с Владимиром Зеленским, провёл для президента Украины ликбез по особенностям финансовой системы своей страны.
«Мы единственная крупная страна, которая имеет такую систему. Конгресс голосует за то, чтобы направлять средства на расходы, а потом мы расходуем больше денег, чем получаем. Так что нам приходится занимать, чтобы финансировать утвержденные расходы. Но при этом мы не голосовали за одобрение заемного финансирования. Когда вы работаете с дефицитом, у вас буквально нет денег, чтобы расходовать, если вы не можете больше занимать. Идет битва за то, что нужно сделать, чтобы поднять потолок долга», — рассказал Джером Пауэлл.
Голосование по этому вопросу состоится в июне 2023 года.
«Одна политическая партия пытается использовать свое влияние, чтобы диктовать другой политической партии, какую налогово-бюджетную политику проводить. Другими словами, они хотят обеспечить сокращение расходов. Так что это противостояние происходит в системе США», — добавил он.
Глава ФРС США назвал Давосский форму «гламурным»
Отвечая на вопрос «Владимира Зеленского» о значимости Давосского всемирного экономического форума, председатель ФРС США Джером Пауэлл отметил, что сотрудники его ведомства не посещают это мероприятие. «Мы больше называем его гламурным. Там много людей с большим состоянием, очень богатых, с частными самолетами и тому подобным. Там стоит поучаствовать один или два раза. Но там есть своего рода клеймо. Это не лучшее место для ФРС», — заявил Пауэлл.
Глава ФРС предрек полную зависимость Украины от США
Пранкеры Вован и Лексус от лица Владимира Зеленского попросили Джерома Пауэлла подарить Украине печатный станок.
«У нас есть такой станок, но мы храним его в подвале. Может, у нас будет Федеральный резервный банк в Киеве, — ответил Джером Пауэлл. — Я знаю, что вы будете зависеть от помощи Запада и США, и я не могу это контролировать».