Председатель ФРС США констатировал провал санкций Запада против России

В разговоре с «Владимиром Зеленским» Джером Пауэлл подтвердил, что рынок труда США «ослабевает». В том числе, уменьшается количество отработанных часов в неделю, снизился рост заработной платы, многие пожилые люди ушли и не хотят возвращаться на рабочие места, опасаясь заражения коронавирусом, в целом сократился объем рабочей силы.