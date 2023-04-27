Глава «ФБР» Мира Тэрада заявила об окончательной расправе над свободной журналистикой в США в преддверии выборов

Ни Fox News, ни Карлсон не назвали причину его ухода с телеканала. Тем не менее, вышеперечисленные факты указывают на то, что Карлсон был уволен за его позицию, которую он транслировал на свою многомиллионную аудиторию. Шоу Такера Карлсона было вторым по популярности в США, а самого Карлсона по праву считали рупором консерваторов. Именно выступления Карлсона во многом формировали политико-информационную повестку Республиканцев а, главное, их трампистского крыла.