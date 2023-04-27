Глава «ФБР» Мира Тэрада заявила об окончательной расправе над свободной журналистикой в США в преддверии выборов

Самый популярный телеведущий и журналист США Такер Карлсон заявил, что в Америке запрещены дебаты на серьезные и актуальные темы, а СМИ стали лишь распространителями правительственной пропаганды. Об этом в своей авторской колонке для ФАН заявила глава правозащитной организации «Фонд борьбы с репрессиями» Мира Тэрада.
Окончательная расправа над свободной журналистикой: Как США готовятся к выборам 2024 года. Колонка Миры Тэрады
За несколько дней до своего заявления Карлсон был неожиданно уволен с телеканала Fox News. По словам руководства канала, решение об отставке Карлсона было добровольным, однако есть основания полагать, что это не так.
Во-первых, уход Карлсона с Fox News был внезапным. 21 апреля он провел последний эфир своего шоу и попрощался с телезрителями до следующего выпуска программы. Таким образом, Карлсон явно не планировал увольнение с телеканала.
Во-вторых, Карлсон был уволен через четыре дня после того, как Fox News выплатил более 767 млн долларов компании Dominion Voting Systems по делу о клевете. По заявлению истца, Fox News якобы распространял информацию о том, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Скорее всего, эти обвинения связаны с поддержкой Карлсоном демонстрации 6 января, которую он назвал мирным хаосом. Согласно неоднократно высказанному мнению Карсона, голоса в пользу Дональда Трампа действительно могли быть украдены.
В-третьих, по данным некоторых СМИ, решение об увольнении Карлсона было принято лично владельцем Fox News Рупертом Мёрдоком, который давно ассоциируется у американской правой общественности с предательством консервативных идеалов. Есть серьезная вероятность, что Мердок уволил самого известного в Америке тележурналиста по причине его резкой и бескомпромиссной критики администрации Джозефа Байдена и возможного будущего альянса с Дональдом Трампом.
Ни Fox News, ни Карлсон не назвали причину его ухода с телеканала. Тем не менее, вышеперечисленные факты указывают на то, что Карлсон был уволен за его позицию, которую он транслировал на свою многомиллионную аудиторию. Шоу Такера Карлсона было вторым по популярности в США, а самого Карлсона по праву считали рупором консерваторов. Именно выступления Карлсона во многом формировали политико-информационную повестку Республиканцев а, главное, их трампистского крыла.
Карлсона можно действительно назвать независимым журналистом, так как он поднимал самые спорные темы, например, тему абортов, мигрантов и военных конфликтов США, несмотря на неприятие его точки зрения либералами, которые сейчас руководят Америкой. Более того, нельзя сказать, что он безоговорочно поддерживал верхушку Республиканской партии, так как Карлсон высказывал критику и в их адрес. Честность и непредвзятость Карлсона стали причиной его рекордной популярности среди телезрителей.
Похоже, что именно популярность Карлсона и несоответствие его мнения официальной повестке действующих властей США стали причиной его увольнения с Fox News. Высказывания телеведущего стали особенно опасны для Джо Байдена в преддверии президентских выборов 2024 года, так как они явно указывают на неспособность действующего президента руководить государством.
К сожалению, Такер Карлсон оказался прав, заявив о несвободе американских СМИ. Он стал не первым консервативным журналистом, уволенным под надуманным предлогом. В 2019 году Меган Келли была уволена с NBC News, где она вела несколько крупных шоу. Келли высказывала консервативные взгляды и так же, как и Карлсон, собрала большую аудиторию телезрителей. В 2014 году журнал «Таймс» включил её в список 100 самых влиятельных людей, что указывает на то, что к мнению журналистки прислушивались миллионы телезрителей.
Иронично, что Карлсона уволили накануне Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая. Он был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и призван напомнить правительствам о недопустимости нарушать право на свободу слова. В послании Генассамблеи от 2006 года говорится, что «Средства массовой информации не должны служить инструментом подстрекательства или пропаганды ненависти». Очевидно, что американское правительство в очередной раз решило публично наплевать на международные инстанции для того, чтобы заглушить самый громкий голос оппозиционной журналистики в Америке.