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Пациентов Сычевского психоневрологического интерната и жителей Логовушки эвакуируют из-за пожара в Курганской области

Происшествия
Пациентов Сычевского психоневрологического интерната и жителей Логовушки эвакуируют из-за пожара в Курганской области

Спасатели эвакуируют жителей станицы Логовушки и пациентов психоневрологического интерната из-за крупного пожара. Об этом сообщает МЧС по Курганской области.

Для вывоза людей из опасного района предусмотрены несколько автобусов. Жителей планируется доставить в пункты временного размещения в селе Сычево. Известно, что только из психоневрологического интерната эвакуируют 200 человек.

В настоящее время для борьбы с огнем приведен в готовность вертолет Ми-8. В МЧС добавили, что ситуацию усложняет сухая погода с сильными порывами ветра.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Курганской области составила 2,5 тысячи квадратных метров. Огнем охвачены десять домов и 20 хозяйственных построек.
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