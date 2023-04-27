Пациентов Сычевского психоневрологического интерната и жителей Логовушки эвакуируют из-за пожара в Курганской области

Спасатели эвакуируют жителей станицы Логовушки и пациентов психоневрологического интерната из-за крупного пожара. Об этом сообщает МЧС по Курганской области.
Для вывоза людей из опасного района предусмотрены несколько автобусов. Жителей планируется доставить в пункты временного размещения в селе Сычево. Известно, что только из психоневрологического интерната эвакуируют 200 человек.
В настоящее время для борьбы с огнем приведен в готовность вертолет Ми-8. В МЧС добавили, что ситуацию усложняет сухая погода с сильными порывами ветра.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Курганской области составила 2,5 тысячи квадратных метров. Огнем охвачены десять домов и 20 хозяйственных построек.