Ирландия направит в Ливию военный корабль для борьбы с контрабандой оружия в рамках операции IRINI

Дублин, 27 апреля. Ирландские власти направят военный корабль в Ливию в рамках операции IRINI, сообщает The Irish Times.
Министр обороны Ирландии Майкл Мартин заявил о запросе разрешения на отправку одного патрульного судна ВМС в рамках операции IRINI на период 46 дней в июне и июле 2023 года. По данным издания The Irish Independent, речь идет о военном корабле LE William Butler Yeats.
Это станет первым зарубежным развертыванием судна ВМС Ирландии с 2018 года. Корабль займется контролем соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, введенного в 2020 году.
Напомним, что мандат миссии Военно-морских сил Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI позволяет осуществлять инспекцию судов в открытом море у побережья африканской республики, заподозренных в контрабанде вооружений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО несет ответственность за кризис в Ливии. Дипломат обвинил Североатлантический альянс в разрушениях и диверсиях, происходящих в североафриканской республике, а также в военном вмешательстве во время событий 2011 года.