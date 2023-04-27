Ирландия направит в Ливию военный корабль для борьбы с контрабандой оружия в рамках операции IRINI

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО несет ответственность за кризис в Ливии. Дипломат обвинил Североатлантический альянс в разрушениях и диверсиях, происходящих в североафриканской республике, а также в военном вмешательстве во время событий 2011 года.