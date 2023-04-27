Народный артист РФ Владимир Машков принял участие в открытии патриотической акции «Диктант Победы»

Народный артист РФ Владимир Машков поучаствовал в церемонии открытия патриотической акции «Диктант Победы». В ходе своего выступления актер вспомнил слова президента США времен Второй мировой войны Франклина Рузвельта.
«Спасая себя, русские спасли человечество от нацистской угрозы. И помогло им не превосходство их оружия, а превосходство их духа», — привел худрук Московского театра Табакова цитату из высказывания великого американца.
В заключение Машков пожелал успехов участникам, подчеркнув, что «где слово, там память. А память побеждает смерть». Стоит отметить, что акция «Диктант Победы» проходит в рамках проекта «Историческая память» приуроченного к Дню Победы.
Так, В Салехарде на протяжении четырех дней, начиная с шестого мая, должно состояться больше полусотни тематических мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал INFOX.