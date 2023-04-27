Роскачество предупредило о взрывоопасности литий-ионных батарей в мобильных телефонах

Так, аккумулятор может начать «надуваться» из-за резкого перепада температур. Также любое повреждение или удар может привести к перегреву батареи, что может повлечь за собой взрыв. В Роскачестве посоветовали использовать только фирменные зарядные устройства и не оставлять технику под подушкой или прямыми солнечными лучами.