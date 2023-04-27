Роскачество предупредило о взрывоопасности литий-ионных батарей в мобильных телефонах

Литий-ионные аккумуляторы могут взорваться из-за неправильной эксплуатации устройства или в результате механического повреждения. Об этом рассказали сотрудники Роскачества.
По словам специалистов, в России участились случаи возгорания аккумуляторов. В результате подобных ЧП у пользователей остаются ожоги на теле, а также страдает их имущество. Устройства с литий-ионными батареями могут стать взрывоопасными из-за халатности производителя или по неосторожности владельца гаджета.
Так, аккумулятор может начать «надуваться» из-за резкого перепада температур. Также любое повреждение или удар может привести к перегреву батареи, что может повлечь за собой взрыв. В Роскачестве посоветовали использовать только фирменные зарядные устройства и не оставлять технику под подушкой или прямыми солнечными лучами.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как избежать взрыва аккумулятора смартфона. В первую очередь киберэксперты советуют не допускать перегрева устройства.