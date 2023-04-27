ВОЗ: 61% медицинских учреждений Хартума прекратили работу

Женева, 27 апреля. Более 60% медицинских учреждений в Хартуме прекратили функционировать на фоне интенсивных вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
«В суданской столице 61% медучреждений закрыты и только 16% работают в обычном режиме», — отметил он.
ВОЗ ожидает увеличение числа смертей в результате конфликта, потому что в стране наблюдается острая нехватка базовых услуг в сфере здравоохранения. Усугубляет ситуацию отсутствие доступа к пище и воде.
Гебреисус подчеркнул, что сотрудники организации часто рискуют жизнями, чтобы обеспечить неотложные медицинские потребности в Судане. ВОЗ старается всех эвакуировать в безопасные места.
В восточноафриканском государстве с 15 апреля продолжается вооруженное противостояние. По информации местного министерства здравоохранения, за 11 дней в результате конфликта погибли по меньшей мере 512 человек.