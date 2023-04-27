ВОЗ: 61% медицинских учреждений Хартума прекратили работу

Женева, 27 апреля. Более 60% медицинских учреждений в Хартуме прекратили функционировать на фоне интенсивных вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.