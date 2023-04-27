Власти Бразилии заблокировали Telegram

Бразилиа, 27 апреля. Верховный суд Бразилии принял постановление о блокировке на территории страны мессенджера Telegram. Формальным поводом для этого стал отказ компании предоставить данные о ряде каналов, распространяющих материалы нацистской направленности.
Кроме временной приостановки работы, Telegram будет обязан заплатить крупный штраф в размере миллиона долларов за каждый день отказа от предоставления данных владельцев и модераторов нацистских каналов.
Решение о блокировке мессенджера власти страны приняли после нападения на школу в Аракрусе, произошедшего 25 ноября 2022 года. В результате инцидента четверо человек погибли, еще 11 получили ранения. Как установило следствие, 16-летний стрелок был подписан на несколько неонацистских каналов в Telegram.
Федеральная полиция обратилась к представителям компании с требованием предоставить данные администраторов и участников групп, чтобы установить их связь с нападением на школу.
«Правоохранительные органы отметили, что несовершеннолетний преступник был членом Telegram-групп по обмену материалами об идеологическом экстремизме, участники которых распространяли видеоролики об убийствах, инструкции по изготовлению взрывных устройств, вели пропаганду ненависти к меньшинствам и неонацистских взглядов», — говорится в заявлении правоохранителей.
Как отметил министр юстиции Бразилии Флавио Дино, в ходе расследования удалось выяснить, что многие экстремистские группировки ведут вербовку подростков и молодых людей в Telegram-сообществах.
«Была проведена операция, в ходе которой была задержана группировка, члены которой держали в домах флаги со свастиками. Они базировались в Сан-Паулу и Гоясе, набирая молодых людей в Мараньяо для совершения актов насилия в школах. На след преступников удалось выйти после жалоб от молодых людей, которые заявили, что их преследуют в сети Интернет», — сообщил чиновник.
Власти Бразилии уточнили, что дали поручение операторам сотовой связи заблокировать работу Telegram на всей территории страны. Кроме того, в ближайшее время правительство обратится к компаниям Google и Apple для удаления приложения из их магазинов.