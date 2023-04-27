Власти Бразилии заблокировали Telegram

Решение о блокировке мессенджера власти страны приняли после нападения на школу в Аракрусе, произошедшего 25 ноября 2022 года. В результате инцидента четверо человек погибли, еще 11 получили ранения. Как установило следствие, 16-летний стрелок был подписан на несколько неонацистских каналов в Telegram.