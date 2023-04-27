Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов посетил Запорожье

В канун первомайских праздников председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов со своей командой посетил Херсонскую и Запорожскую область.
На встречи с рабочими коллективами и представителями бизнеса он отметил, что вместо праздничных мероприятий сегодня в новых регионах еще идут боевые действия. По его словам, это борьба не на жизнь, а на смерть с укро-коричнейвой чумой, которую на протяжении десятилетий взращивали натовские пропагандисты под чутким присмотром Госдепа США.
«Сегодня потомки недобитых фашистов из Германий, Польши, Прибалтики и других европейских стран снабжают украинских сатанистов оружием. Их наемники стоят в заградотрядах, посылая братский народ на убой. Но им нас не победить, они плохо учили историю. Россия своих не бросает! Жалко, что у нас не было сил и возможности освободить соседей еще в 2014 году — жертв было бы гораздо меньше. Однако мы помним 2012 год, Болотную площадь, когда зараза была у нас под брюхом. Победа на Украине обернулась бы катастрофой для самой России», — пояснил Сергей Вострецов.
Он отметил, что пятая колонна готова была нанести удар России в спину. Долгие восемь лет Россия очищала себя и готовилась к отражению атаки, искала мирный путь, помогала ДНР и ЛНР.
«Но в НАТО тоже не теряли зря времени, и прикрываясь Минскими соглашениями, нашпиговывали укрофашистский режим киевских марионеток Порошенко и актеришки Зелинского смертоносным оружием. Они готовили полчища головорезов для нападения на РФ», — добавил Сергей Вострецов.
И вот, заметил он, собрав «сотни тысяч боевых псов на российской границе, готовые к броску, они получили от президента Владимир Путина по сопатке!» Неимоверных усилий и экономических потерь стоит россиянам спецоперация, но каждый гражданин РФ помнит Вторую мировую войну и понимает — «не прижги мы эту заразу сейчас, беда придет и к нам домой».
«Мы все, от мала до велика, с оружием в руках готовы защищать Россию. Но сегодня, благодаря отваге и мужеству наших бойцов, благодаря ядерному щиту, скованному нашими предками, в России мир. И победа будет за нами! А сейчас всей страной мы должны восстановить все разрушенные наемниками Североатлантического альянса и бандеровцами города и села. Восстановить заводы, и разминировать поля на русско-украинской земле, на которой должны зацвести сады. Украина должна показать всему миру, что зло всегда будет повержено. А планы о геноциде русского народа, вынашиваемые в стенах ЦРУ, Госдепа США и их пособников из блока НАТО, канут в лету», — рассказал Сергей Вострецов.
Сергей Вострецов, выходец из многодетной шахтерской семьи, возложил цветы к памятнику трудящихся Запорожья в Мелитополе и к монументу Родина-мать в Геничевске. Также он вручил благодарственные письма активистом СОЦПРОФ из новых регионов России.
На встречи с губернатором Запорожья Евгением Балицким Вострецов подарил главе региона картину выдающегося питерского художника Владимира Бородина, который родился на Украине, но детство провел в осажденном Ленинграде.
Также состоялась встреча с представителями ВГА Херсонской области. Руководство региона и профсоюза договорились о системном взаимодействии в рамках обеспечения рабочих мест и безопасности труда новых субъектов.