На встречи с рабочими коллективами и представителями бизнеса он отметил, что вместо праздничных мероприятий сегодня в новых регионах еще идут боевые действия. По его словам, это борьба не на жизнь, а на смерть с укро-коричнейвой чумой, которую на протяжении десятилетий взращивали натовские пропагандисты под чутким присмотром Госдепа США.