Вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал сокращение добычи российской нефти до 515 млн тонн в 2023 году

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия сократит добычу нефти и газового конденсата на 20 млн тонн в 2023 году, передает ТАСС.
Новак рассказал о планах по обработке нефтепродуктов в России на этот год. Он спрогнозировал сокращение добычи топлива до 515 млн тонн, что на 20 млн меньше, чем в прошлом году.
Политик отметил, что принятое Москвой решение по сокращению добычи нефти не спровоцирует дефицит топлива. Помимо этого, на данный момент Россия не видит необходимости дополнительно уменьшить нефтедобычу странами ОПЕК+.
Ранее Александр Новак рассказал, что Россия в 2023 году планирует перенаправить 60% экспорта в Азию, вместо Европы. Таким образом, 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов будет отправлено на азиатский рынок.