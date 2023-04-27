«Решили поржать, я сделал заявление в СМИ»: Пригожин объяснил свое сообщение о приостановке огня в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, что его заявление о решении «оркестра» приостановить артиллерийский огонь в Бахмуте (Артемовске), пока в городе находятся журналисты, было шуткой.
Бизнесмен отметил, что СМИ мгновенно растиражировали его слова под различными заголовками. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», пресса должна оценивать сведения, которые выдает общественности.
Пресс-служба компании «Конкорд» в своем Telegram-канале опубликовала аудиосообщение предпринимателя.
«Решили поржать, я сделал заявление в СМИ. <...> Ребята, это юмор такой военный, юмор и ничего кроме юмора. Относитесь к этому более позитивно и спокойно. У нас слишком завал с пропагандой. Мы от пропаганды уже сами очумели. Это шутка была. А теперь если серьезно о проблемах. Мне кажется, что СМИ должны оценить то, что они выдают в эфир людям. Мы целыми днями пытаемся найти хоть что-то позитивное, вместо того, чтобы мобилизоваться и понимать то, что проблем у нас огромное количество», — сообщил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что «музыканты» якобы приостановили артиллерийский огонь в Бахмуте из-за визита американских репортеров. Пригожин в своем сообщении также передал привет командиру 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер, который должен сопровождать зарубежных журналистов в населенный пункт.