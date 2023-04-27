Жительница Красноярского края вонзила нож в сердце сожителя

В припадке слепой ярости она схватила кухонный нож и вонзила его прямо в сердце сожителя. Увидев, что обидчик скончался, она попыталась спрятать все ножи и выскочила на улицу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую поместили под стражу.