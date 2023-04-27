Жительница Красноярского края вонзила нож в сердце сожителя

Сотрудники СУ СК России по Красноярскому краю расследовали убийство в поселке Келлог.
По версии следствия, 58-летняя женщина и ее многолетний 64-летний сожитель проводили время в своем доме, расположенном в Туруханском районе Красноярского края, злоупотребляя алкогольными напитками. В какой-то момент женщина почувствовала себя оскорбленной, сообщает kras.mk.ru.
В припадке слепой ярости она схватила кухонный нож и вонзила его прямо в сердце сожителя. Увидев, что обидчик скончался, она попыталась спрятать все ножи и выскочила на улицу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую поместили под стражу.