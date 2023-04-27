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Неизвестные пробили вену жительнице Красногорска выстрелом из пневматического пистолета

Происшествия
Неизвестные пробили вену жительнице Красногорска выстрелом из пневматического пистолета

Вооруженные пневматическим пистолетом неизвестные три раза выстрелили в женщину на парковке в подмосковном Красногорске. Одна из пуль пробила вену пострадавшей, в результате чего местная жительница потеряла много крови и попала в больницу, пишет Telegram-канал Shot.

Нападение произошло накануне, 26 апреля, поздно вечером. Гражданка припарковала свой автомобиль и направлялась к дому. Тогда же появились злоумышленники. Они приблизились к жертве, выстрелили в нее три раза и скрылись с места происшествия.

Женщина получила ранение бедра и была доставлена в больницу со значительной кровопотерей. В настоящей момент пациентке уже провели крайне сложную операцию и извлекли пулю из вены. Жизни и здоровью местной жительницы ничего не угрожает. Сотрудники полиции разыскивают стрелявших.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок попал в больницу после выстрела в лоб из травматического оружия в подмосковном Пушкино. Врачи диагностировали у малыша перелом свода черепа.
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