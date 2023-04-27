Минобороны РФ сообщило об уничтожении пунктов дислокации резервных сил ВСУ

Также российские силы нанесли удар по командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Были поражены места дислокации украинских бойцов в районах населенных пунктов Черкесское в Херсонской области, а также Авдеевка и Серебрянка в Донецкой Народной Республике.