Минобороны РФ сообщило об уничтожении пунктов дислокации резервных сил ВСУ

Корабли Военно-морского флота нанесли высокоточный удар по резервам войск Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как сообщает ведомство, в ночь с 26 на 27 апреля по пунктам дислокации резервных сил ВСУ был нанесен сосредоточенный удар оружием большой дальности. Удар достиг цели и поразил все назначенные цели.
«Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий», — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале.
Также российские силы нанесли удар по командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Были поражены места дислокации украинских бойцов в районах населенных пунктов Черкесское в Херсонской области, а также Авдеевка и Серебрянка в Донецкой Народной Республике.
Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ уничтожили за сутки более 400 боевиков Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Были поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина.