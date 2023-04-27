Власти Челябинска организовали постоянную подсветку 11 городских памятников

Специалисты в Челябинске впервые устроили постоянную подсветку скульптурных памятников. В настоящее время эту работу уже выполнили на 11 объектах. Об этом сообщили в администрации областного центра.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», одно из муниципальных предприятий города уже установило специальные светильники у памятника «Сказ об Урале», монумента революционерам-железнодорожникам «На новый путь», возле скульптур Петру Столыпину, Сергею Прокофьеву и прочих объектов. Работу по устройству постоянного освещения планируют продолжить и в дальнейшем, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Отмечается, что ранее подобные работы провели для освещения Ордена Победы, который находится на здании бывшего Теплотехнического института. С этой целью объект потребовалось подключить к городским сетям электроснабжения. Теперь подсветка Ордена Победы начинает действовать вместе с фонарями.