Власти Челябинска организовали постоянную подсветку 11 городских памятников

Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», одно из муниципальных предприятий города уже установило специальные светильники у памятника «Сказ об Урале», монумента революционерам-железнодорожникам «На новый путь», возле скульптур Петру Столыпину, Сергею Прокофьеву и прочих объектов. Работу по устройству постоянного освещения планируют продолжить и в дальнейшем, рассказали в пресс-службе горадминистрации.