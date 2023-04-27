При все своей приверженности к «зеленой» повестке и лозунгам о спасении человечества, Запад выбрал прямо противоположный путь. Это противоречие, по мнению нидерландского журналиста Сони ван ден Энде, выливается в разрушение собственной экономике, заражению земли обедненным ураном, появление и распространение опаснейших для организма человека патогенов.
Как она отметила в авторской колонке для ФАН, Запад в каком-то сумасшедшем припадке проповедует «зеленую» повестку, чтобы спасти климат и человечество, но на деле уничтожает экономику, все также губит экологию и калечит людей, испытывая на них страшнейшие патогены.
Запад в припадке проповедует «зеленую повестку», но на деле поступает ровно наоборот. Колонка Сони ван ден Энде
Европа полностью погружена в так называемый переход от ископаемого топлива к «зеленым» источникам. С одной стороны, здравая для современного человека вещь, но применение зеленых технологий на практике не имеют ничего общего с экологией. От ветряков, вырабатывающих энергию, гибнут птицы; турбины гидроэлектростанций, в том числе и приливных, убивают рыбу, а солнечной энергии, которая наиболее безвредна, не хватает — в западной и северной Европе слишком мало ясных дней. Помимо этого, у «зеленой» повестки есть ряд и других побочек.
В промышленной Германии для производства энергии, например, раньше использовали атомные электростанции. Но сейчас часть из них уже закрыта, а оставшиеся закрываются. При этом часть стран потихоньку открывают свои угольные электростанции, поскольку считается, что атомная энергетика, использование обычного газа или нефти, несут гораздо больший урон для климата, нежели уголь. В Нидерландах к 20230 году, согласно повестке ООН и ЕС, должны прекратить свое существование около 80% фермерских хозяйств, поскольку скот и удобрения производят слишком много азота. Всего правительственная программа затронет от двух до трех тысяч сельскохозяйственных предприятий. Они будут выкуплены у владельцев и затем закрыты. И никто в Нидерландах не говорит, как дальше будут жить эти люди, чем они будут заниматься.
В странах Европы также активно продвигается идея перехода населения на электромобили. Но проблема в том, что для электромобилей тоже нужна энергия и берется она из литий-ионных аккумуляторов. Вторым по величине производителем лития в мире является Чили. И, как мы знаем, эта страна взяла курс на суверенность от Запада. Президент Чили Габриэль Борич на днях объявил о планах национализировать литиевую промышленность страны. Он прямо заявил, что Запад ничего у них не сможет украсть, а это значит, что теперь за этот редкоземельный металл придется платить по полной и американцам, и европейцам. Все это безусловно скажется на стоимости распиаренных электромобилей для конечного покупателя. Готовы ли будут к такому повороту рядовые граждане Европы, которым и так приходится экономить буквально на всем? Да и откуда у Запада в целом будут деньги на закупку лития, когда огромные деньги сейчас тратятся на поддержание режима Зеленского? Он вкладывает слишком много средств в войну против России.
Отдельно тут стоит затронуть поставки на Украину снарядов с обедненным ураном. Европейские и американские политики утверждают, что применение таких боеприпасов не несет радиационной угрозы. Однако зафиксированы факты и многочисленные показания людей, пострадавших от последствий применения подобных снарядов в Югославии и Ирака. Подробно об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Из регионов, где применялись данные боеприпасы приходит ужасная информация: там наблюдается всплеск онкологических заболеваний, у беременных женщин происходят выкидыши, здоровье местного населения подорвано. Каждый человек в этом мире должен задаться вопросом, почему Запад лжет и жульничает по поводу столь опасных вещей как обедненный уран?! Поэтому меня не удивляет информация о том, что американцы в свое время развернули на территории Украины целую сеть биолабораторий, в которых проводились опыты над мирными людьми и солдатами с применением опасных патогенов. Все это выяснилось в ходе специальной военной операции России и подтверждено реальными фактами.
Получается, что Запад в каком-то сумасшедшем припадке проповедует «зеленую» повестку и отказ от ископаемых, чтобы спасти климат и человечество, но на деле поступает ровно наоборот. Они уничтожают экономику, все также губят экологию — возьмите те же бомбы с обедненным ураном и калечат людей, испытывая на них страшнейшие патогены. Противоречие наблюдается во всех отношения. И хотя политики считают, что все их выкрутасы сойдут им с рук, у меня все еще остается надежда, что они окажутся на скамье подсудимых.