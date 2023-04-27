Обедненный уран, патогены и сомнительные источники энергии: как выглядит на деле «зеленая» повестка политиков из ЕС

В странах Европы также активно продвигается идея перехода населения на электромобили. Но проблема в том, что для электромобилей тоже нужна энергия и берется она из литий-ионных аккумуляторов. Вторым по величине производителем лития в мире является Чили. И, как мы знаем, эта страна взяла курс на суверенность от Запада. Президент Чили Габриэль Борич на днях объявил о планах национализировать литиевую промышленность страны. Он прямо заявил, что Запад ничего у них не сможет украсть, а это значит, что теперь за этот редкоземельный металл придется платить по полной и американцам, и европейцам. Все это безусловно скажется на стоимости распиаренных электромобилей для конечного покупателя. Готовы ли будут к такому повороту рядовые граждане Европы, которым и так приходится экономить буквально на всем? Да и откуда у Запада в целом будут деньги на закупку лития, когда огромные деньги сейчас тратятся на поддержание режима Зеленского? Он вкладывает слишком много средств в войну против России.