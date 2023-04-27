Ветеринар Макаревич предостерегла от закармливания домашних котов

По данным Макаревич, не менее 40% домашних кошек и котов страдают ожирением, которое выражается в увеличении их массы тела примерно на 20% больше, чем положено по стандартам породы. Чаще всего к их ожирению приводит безответственное желание владельцев перекормить своих любимцев, не задумываясь о роли правильного рациона, сообщает «Аиф-Томск».