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Ветеринар Макаревич предостерегла от закармливания домашних котов

Общество
Ветеринар Макаревич предостерегла от закармливания домашних котов

Директор томской зооклиники Вероника Макаревич назвала причины ожирения домашних кошек.

По данным Макаревич, не менее 40% домашних кошек и котов страдают ожирением, которое выражается в увеличении их массы тела примерно на 20% больше, чем положено по стандартам породы. Чаще всего к их ожирению приводит безответственное желание владельцев перекормить своих любимцев, не задумываясь о роли правильного рациона, сообщает «Аиф-Томск».

При этом лечение ожирения у кошек является длительным и сложным процессом. Начать следует с корректировки рациона. Важно стимулировать питомца к подвижному активному образу жизни. Этого можно добиться за счет ежедневных сеансов активных игр продолжительностью не менее получаса.
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