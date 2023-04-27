Грузия сообщила о переезде 62 304 граждан России в страну

Национальная служба статистики Грузии сообщила, что в 2022 году в страну переехало больше всего россиян. Ведомство назвало конкретное количество бывших жителей РФ, поселившихся в закавказской республике.
По официальным данным, из 179 778 человек, сменивших страну проживания в прошлом году, в Грузию переехали 62 304 россиянина, 20 716 граждан Украины и 13 361 уроженцев Белоруссии. Кроме того, было названо число вернувшихся на родину грузинских граждан — 54 405 человек. В службе отметили рост населения страны на 1,3% — оно теперь составляет три миллиона 736 тысяч человек.
Ранее МИД Армении сообщил о намерении ввести переход через границу с Грузией по электронным паспортам. Соответствующее соглашение должно упростить процесс пересечения государственных границ.