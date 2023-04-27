Минобороны РФ: на Донецком направлении за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ

Ведомство поделилось информацией о суточных потерях украинских военных в ходе очередного брифинга. ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. За минувшие сутки российская авиация совершила четыре вылета, а артиллерия группировки выполнила 59 огневых задач.