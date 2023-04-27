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Минобороны РФ: на Донецком направлении за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ

Армия
Минобороны РФ: на Донецком направлении за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили за сутки более 400 боевиков Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство поделилось информацией о суточных потерях украинских военных в ходе очередного брифинга. ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. За минувшие сутки российская авиация совершила четыре вылета, а артиллерия группировки выполнила 59 огневых задач.

Ранее потери ВСУ на Донецком направлении составили до 300 боевиков. Военнослужащие ВС РФ ликвидировали за сутки до 80 бойцов на Красно-Лиманском направлении.
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