Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда из Якутии

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в преддверии Дня республики. Глава региона подчеркнул, что Александр Колесов является первым участником СВО из Якутии, которому присвоили это звание. Известно, что в сентябре 2022 года командиру удалось вывести из-под огня 50 российских бойцов с помощью организованной им танковой обороны.