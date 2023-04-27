Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда из Якутии

Командир якутского добровольческого отрада «Боотур» Александр Колесов удостоен звания Героя России за проявленные в ходе специальной военной операции на Украине мужество и отвагу. Об этом сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в преддверии Дня республики. Глава региона подчеркнул, что Александр Колесов является первым участником СВО из Якутии, которому присвоили это звание. Известно, что в сентябре 2022 года командиру удалось вывести из-под огня 50 российских бойцов с помощью организованной им танковой обороны.
Ранее старшему лейтенанту Шамилю Магомедову из Тарумовского района Республики Дагестан посмертно присвоили звание Героя России, передает «Национальная Служба Новостей». Офицер спас свой взвод, который в течение двух дней находился в окружении Вооруженных сил Украины.