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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда из Якутии

Общество
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда из Якутии

Командир якутского добровольческого отрада «Боотур» Александр Колесов удостоен звания Героя России за проявленные в ходе специальной военной операции на Украине мужество и отвагу. Об этом сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в преддверии Дня республики. Глава региона подчеркнул, что Александр Колесов является первым участником СВО из Якутии, которому присвоили это звание. Известно, что в сентябре 2022 года командиру удалось вывести из-под огня 50 российских бойцов с помощью организованной им танковой обороны.

Ранее старшему лейтенанту Шамилю Магомедову из Тарумовского района Республики Дагестан посмертно присвоили звание Героя России, передает «Национальная Служба Новостей». Офицер спас свой взвод, который в течение двух дней находился в окружении Вооруженных сил Украины.
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