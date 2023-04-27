Политолог Жарихин: В Киеве хотят шантажировать газом и Россию, и Евросоюз

Как заявили накануне в Офисе президента Украины, страны Евросоюза должны полностью отказаться от прямых поставок российского газа, и принимать только «голубое топливо», поступающее через Украину. Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Жарихин, это предложение выглядит как «чисто украинская хитрость».
Украина предлагает Брюсселю полностью отказаться от прямых поставок природного газа из РФ, если потоки топлива будут идти в обход украинской газотранспортной системы. С такой инициативой выступила комиссия, возглавляемая руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-послом США в РФ Майклом Макфолом.
«Мы предлагаем ввести санкции, которые приведут к остановке работы всех российских трубопроводных маршрутов, поставляющих газ на европейский рынок. За исключением любых потоков, направляемых через украинскую ГТС», — сообщили в комиссии.
В Киеве надеются, что этот шаг «положит конец использованию «Турецкого потока», а заодно предложили еще и полностью запретить импорт в Евросоюз российского СПГ. Также на Банковой призвали Японию и Южную Корею, уже и так сокративших импорт энергоресурсов из РФ, полностью отказаться от их покупки. Комиссия Ермака-Макфола предлагает Брюсселю создать резервы газа на западе Украины, чтобы «усилить безопасность европейского газоснабжения зимой 2023–2024 годов».
Напомним, транзитная ветка через Украину — единственный маршрут поставок российского газа в Западную и Центральную Европу. Весной 2022-го «Оператор ГТС Украины» заявил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», так как станция находится в ЛНР. Тем временем, «Газпром» продолжает поставлять газ по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в страны Южной и Восточной Европы.
Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, новое предложение Киева выглядит странно даже для европейцев, в последний год предпринявших целый ряд самоубийственных шагов.
«В целом, у Банковой еще очень большой запас антироссийских инициатив, особенно тех, которые касаются поставок природных ресурсов. Сейчас в Киеве очень хотят, чтобы Европа сама, своими руками сделала из Украины полноценного газового монополиста, который впоследствии начнет диктовать космические цены на собственный транзит «голубого топлива» из РФ. Это будет очень чувствительно для ЕС, потому что практически все остальное Европа своими руками уже запретила. Уверен, что европейцы ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое «заманчивое» предложение», — указал Жарихин.
Аналитик уточнил — в данном случае, Киев претендует на роль именно монополиста, а не газового хаба для российского «голубого топлива».
«У европейцев, несмотря на их самоубийственную политику, до сих пор есть несколько газовых хабов в разных странах. Но Украина нацелилась именно на то, чтобы стать именно монополистом, диктующим Европе свою волю. Безусловно, если бы Зеленский ставил целью любой ценой нанести урон российскому экспорту углеводородов, он бы в первую очередь перекрыл газовый транзит в ЕС через территорию Украины, — сообщил Жарихин. — Но в Киеве понимают, что в этом случае европейцы активируют дополнительные маршруты поставок. В конце концов, одна из четырех ниток «Северного потока» до сих пор невредима, есть работоспособные газопроводы через Польшу, есть также «Турецкий поток», который обеспечивает Южную и Центральную Европу».
Аналитик указал — на Украине понимают, что, если они поставят новые барьеры на пути российского газа в Европу, то европейцы прекрасно обойдутся и без них.
«Поэтому они хотят, чтобы Евросоюз сначала сам объявил, что будет брать газ, поставляемый только через Украину. А если это случится, то Киев тут же начнет шантажировать и Россию, и Европу своим монопольным положением. Нечто подобное мы видели еще в 2005-м, в период первой «газовой войны» между Киевом и Москвой. Правда, на фоне нынешних событий это выглядит детскими играми, — напомнил эксперт. — В целом, режим Зеленского, похоже, уверен, что его хитрый замысел ни за что не смогут разгадать ни в Европе, ни тем более в России. Это такая «чисто украинская хитрость».
Напомним, заявила 27 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова, политика Брюсселя, насаждающая логику блокового противостояния, все больше загоняет Евросоюз в изоляцию. По словам дипломата, заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о планах ЕС выстраивать внешнеполитические связи со странами, исходя из их отношений с Россией и Китаем, «вытканы из ультиматумов и лицемерия». «Попытки исправить все с помощью агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения, насаждение логики блокового противостояния лишь больше загоняют Европейский союз в изоляцию», — сказала она. Захарова также заявила, что Москва примет ответные меры в случае полного запрета на экспорт в РФ со стороны стран «Большой семерки».