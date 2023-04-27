Политолог Жарихин: В Киеве хотят шантажировать газом и Россию, и Евросоюз

Напомним, заявила 27 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова, политика Брюсселя, насаждающая логику блокового противостояния, все больше загоняет Евросоюз в изоляцию. По словам дипломата, заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о планах ЕС выстраивать внешнеполитические связи со странами, исходя из их отношений с Россией и Китаем, «вытканы из ультиматумов и лицемерия». «Попытки исправить все с помощью агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения, насаждение логики блокового противостояния лишь больше загоняют Европейский союз в изоляцию», — сказала она. Захарова также заявила, что Москва примет ответные меры в случае полного запрета на экспорт в РФ со стороны стран «Большой семерки».