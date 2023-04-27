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МЧС РФ: площадь пожара в Курганской области составила 2,5 тыс. квадратных метров

Происшествия
МЧС РФ: площадь пожара в Курганской области составила 2,5 тыс. квадратных метров

Площадь пожара в Курганской области составила 2,5 тыс. квадратных метров. В настоящий момент огнем охвачены десять жилых домов и 20 хозяйственных построек, сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, кроме крупного возгорания в жилом секторе Кетовского района, там же горит сухая трава на площади восемь гектаров. В МЧС отметили, что власти региона готовятся эвакуировать местных жителей.

Ранее сообщалось, что природный пожар перешел с сухой растительности на жилые дома в Кетовском муниципальном округе. Огонь охватил пять домов в станице Логовушке.
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