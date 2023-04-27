Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Альянс приветствует диалог Зеленского и Си Цзиньпина

Помимо этого, Столтенберг отметил, что государства-члены НАТО полностью поддерживают мирный план Зеленского, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 года. Одновременно с этим генеральный секретарь подчеркнул, что Китай до сих пор не осудил специальную военную операцию РФ.