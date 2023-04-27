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Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Альянс приветствует диалог Зеленского и Си Цзиньпина

Политика
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Альянс приветствует диалог Зеленского и Си Цзиньпина

В четверг, 27 апреля, во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался о телефонном разговоре глав КНР и Украины.

Лидер Альянса сказал, что рад состоявшейся между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином беседе. Представитель НАТО полагает, что этот разговор поможет китайскому политику лучше понять позицию Киева.

Помимо этого, Столтенберг отметил, что государства-члены НАТО полностью поддерживают мирный план Зеленского, согласно которому Украина должна вернуться к границам 1991 года. Одновременно с этим генеральный секретарь подчеркнул, что Китай до сих пор не осудил специальную военную операцию РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беседу Си Цзиньпина и Зеленского суверенным делом их государств.
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