Певец Стас Михайлов сегодня отмечает свой 54-й день рождения

Как ни странно, но занятия именно музыкой в юном возрасте давались ему непросто. Так, в музыкальной школе, по его собственному признанию, он не проучился и двух недель. А первый опыт игры на гитаре он вообще получил от старшего брата, который познакомил его с первыми аккордами.