Певец Стас Михайлов сегодня отмечает свой 54-й день рождения

Российский эстрадный певец, автор песен и исполнитель Стас Михайлов отмечает 64-й день рождения. Народный артист РФ родился 27 апреля 1969 года в Сочи, Краснодарский край.
Как ни странно, но занятия именно музыкой в юном возрасте давались ему непросто. Так, в музыкальной школе, по его собственному признанию, он не проучился и двух недель. А первый опыт игры на гитаре он вообще получил от старшего брата, который познакомил его с первыми аккордами.
Сразу после воинской службы, куда он был призван после обучения в Минском летном училище (отец певца был пилотом), будущая звезда поступил в Тамбовский институт культуры. Однако и это учебное заведение закончить будущей звезде не удалось, в результате чего пришлось возвращаться в родной Сочи.
До того как к нему пришла популярность, Станиславу Владимировичу Михайлову пришлось петь чужие песни в местных ресторанах и подрабатывать на студии звукозаписи. Кроме этого, он пытался заниматься коммерцией, а именно видеопрокатом и автоматами по выпуску булочек.
Но тяга к написанию музыки всегда оставалась с ним. Так, в 1992 году Стас перебрался в Москву, где начал записывать композиции своего собственного сочинения, параллельно продолжая заниматься прокатом видеокассет. Дебютным его творением стала песня «Свеча», с которой, к сожалению, добиться успеха не удалось.
Спустя два года Михайлов попытал счастье в Санкт-Петербурге, где хотел завершить свой первый альбом, выпуск которого состоялся в 1997 году. Однако и это не принесло ему коммерческого успеха. Вернувшись на некоторое время в Сочи, он окончательно переехал в Москву только в начале 2000-х годов.
Ключом к успеху стала песня «Без тебя», которая собственно и станет позже его визитной карточкой и самой его знаменитой композицией. После выхода композиции на радио и с релизом третьего альбома ему, наконец, улыбнулась удача в виде записи второго видеоклипа. В 2005 году песни Стаса уже крутит «Радио Шансон».
Первый сольный концерт в Москве состоялся в конце 2006 года в концертном зале гостиницы «Космос» А еще через два года презентация его очередного альбома «Небеса» прошла ни где-нибудь, а аж на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Стас Михайлов считается одним из самых состоятельных эстрадных певцов России. В 2011 году он попал в топ 50 главных российских знаменитостей по версии журнала Forbes, сместив с первого места теннисистку Марию Шарапову.
В прессе и обществе Стаса часто критикуют за плохую музыку и однообразность творчества. Однако один их известных отечественных продюсеров назвал успех Михайлова ярким примером выбора слушателя, который отличается от того, что навязывает радио и телевидение.
При всем при этом, ничто не помешало исполнителю стать Заслуженным и Народным артистом Российской Федерации за заслуги в области искусства и развития эстрады. Другой не менее значимой его наградой является Благодарность президента РФ, которую он получил в 2019 году.
Помимо своих песен артист известен и своей общественно-политической позицией, за которую в 2022 году и был внесен в украинский список санкций. В феврале того же года, Стас Михайлов поддержал инициативу президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции. Правда, за это ему пришлось заплатить пусть и небольшую, но цену, лишившись возможности выступать в странах Прибалтики.