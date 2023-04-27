Оставшиеся без горячего питания в аэропорту Варадеро пассажиры вновь не смогли улететь в Москву

Рейс авиакомпании Nordwind Варадеро — Москва отложили в очередной раз. Ожидающим вылета пассажирам не предложили временную помощь в связи с возникшей ситуацией.
Представители авиакомпании не распорядились о выделении мест размещения и горячего питания. Ранее вылет из Кубы в Москву задержали после аварийной посадки самолета канадского авиаперевозчика. Взлетно-посадочную полосу закрыли и для других рейсов.
ФАН сообщал, что рейс N4-3502 должен был покинуть Варадеро 26 апреля в 22:00 по московскому времени. Компания Nordwind рассматривала варианты трансфера пассажиров задержанного рейса.