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Студенты в Хасаке устроили сидячую забастовку, выступив против преступлений СДС

Весь мир
Студенты в Хасаке устроили сидячую забастовку, выступив против преступлений СДС

В городе Хасака Сирийской Арабской Республики (САР) студенты провели сидячую забастовку против притеснений со стороны курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС).

Акция прошла у здания местного сельскохозяйственного института. Как сообщает новостное агентство SANA, студенты выступили против деятельности боевиков в регионе. В частности, курдские формирования захватили кампус учебного заведения, а также совершили нападение на декана вуза.

СДС, которые пользуются поддержкой со стороны Соединенных Штатов, контролируют территории на северо-востоке САР, богатые полезными ископаемыми. Из региона регулярно поступают сообщения о преступлениях курдских боевиков. Так, например, совместно с США члены формирований наладили процесс незаконной добычи нефти и газа и вывоза ресурсов из страны через границу с Ираком.

Также на курдских боевиках лежит ответственность за атаки на местные населенные пункты, грабеж и похищения мирных жителей.

Власти Сирии неоднократно предпринимали попытки привлечь внимание мировой общественности к преступлениям, совершаемым СДС. Однако ни международные организации, ни страны Запада, взаимодействующие с курдскими формированиями, не спешат повлиять на ситуацию.
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