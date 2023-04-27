Студенты в Хасаке устроили сидячую забастовку, выступив против преступлений СДС

В городе Хасака Сирийской Арабской Республики (САР) студенты провели сидячую забастовку против притеснений со стороны курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС).
Акция прошла у здания местного сельскохозяйственного института. Как сообщает новостное агентство SANA, студенты выступили против деятельности боевиков в регионе. В частности, курдские формирования захватили кампус учебного заведения, а также совершили нападение на декана вуза.
СДС, которые пользуются поддержкой со стороны Соединенных Штатов, контролируют территории на северо-востоке САР, богатые полезными ископаемыми. Из региона регулярно поступают сообщения о преступлениях курдских боевиков. Так, например, совместно с США члены формирований наладили процесс незаконной добычи нефти и газа и вывоза ресурсов из страны через границу с Ираком.
Также на курдских боевиках лежит ответственность за атаки на местные населенные пункты, грабеж и похищения мирных жителей.
Власти Сирии неоднократно предпринимали попытки привлечь внимание мировой общественности к преступлениям, совершаемым СДС. Однако ни международные организации, ни страны Запада, взаимодействующие с курдскими формированиями, не спешат повлиять на ситуацию.