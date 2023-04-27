Студенты в Хасаке устроили сидячую забастовку, выступив против преступлений СДС

СДС, которые пользуются поддержкой со стороны Соединенных Штатов, контролируют территории на северо-востоке САР, богатые полезными ископаемыми. Из региона регулярно поступают сообщения о преступлениях курдских боевиков. Так, например, совместно с США члены формирований наладили процесс незаконной добычи нефти и газа и вывоза ресурсов из страны через границу с Ираком.