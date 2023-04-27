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Роскомнадзор заявил о 70% недостоверной информации в «Википедии» на тему СВО

Общество
Роскомнадзор заявил о 70% недостоверной информации в «Википедии» на тему СВО

Примерно 70% недостоверных данных в «Википедии» касается специальной военной операции на украинской территории. Соответствующей информацией поделились в Роскомнадзоре.

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Также отмечается, что общая сумма штрафов фонда Wikimedia по протоколам о неудалении запрещенных материалов достигла 17 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что суд наложил материальное наказание на соответствующую организацию в размере 2 млн рублей за неудаление из «Википедии» данных о месте дислокации одного из подразделений РФ. Об этом стало известно 27 апреля, в четверг.
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