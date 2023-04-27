Роспатент одобрил регистрацию товарного знака «Грустно и точка» для московского ритуального агентства

Глава московской ритуальной службы Олег Шелягов поделился, что решение зарегистрировать товарный знак «Грустно и точка» было импульсивным. Он добавил, что агентство не планирует использование бренда в ближайшее время. Заявку на регистрацию подали, чтобы опередить конкурентов.