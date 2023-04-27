Роспатент одобрил регистрацию товарного знака «Грустно и точка» для московского ритуального агентства

Товарный знак «Грустно и точка» зарегистрирован по пяти классам международной классификации товаров и предоставляемых услуг сроком до августа 2023 года, сообщает РБК.
Владельцем бренда стало ритуальное агентство в Москве. Компания подала заявку на оформление товарного знака еще летом прошлого года. Известно, что марку зарегистрировали со сроком действия исключительного права на использование бренда до августа 2023 года.
Глава московской ритуальной службы Олег Шелягов поделился, что решение зарегистрировать товарный знак «Грустно и точка» было импульсивным. Он добавил, что агентство не планирует использование бренда в ближайшее время. Заявку на регистрацию подали, чтобы опередить конкурентов.
Ранее сообщалось, что народный артист России Игорь Николаев направил заявление в Роспатент, чтобы зарегистрировать личный бренд. Под товарным знаком «Выпьем за любовь» артист планирует предоставлять рекламные и маркетинговые услуги и продавать алкогольные и безалкогольные напитки.