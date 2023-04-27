Жители Красноярского края пострадали от укусов обезьян

По словам Горяева, в 2023 году уже шесть красноярцев подверглись укусам со стороны диких животных. Так, три жителя региона подверглись агрессии со стороны стаи злобных обезьян во время пребывания на отдыхе в Таиланде, сообщает «НИА-КРАСНОЯРСК».