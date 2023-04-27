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Прогремевший в Павловске взрыв повредил крышу конюшни клуба «Ковбой»

Происшествия
Прогремевший в Павловске взрыв повредил крышу конюшни клуба «Ковбой»

Прогремевшим в Павловске взрывом повредило кровлю конюшни клуба «Ковбой». В результате инцидента лошади не пострадали, сообщает источник ФАН.

По его словам, все случилось на расположенном у конно-спортивного клуба пустыре, где часто по вечерам играют страйкболисты. Не исключается версия, что они и могли устроить взрыв. Собеседник журналистов отметил, что сработавший рядом с «Ковбоем» заряд был минимальным.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в Павловске. Виновным предстоит ответить перед законом по части первой статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
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