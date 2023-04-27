Прогремевший в Павловске взрыв повредил крышу конюшни клуба «Ковбой»

По его словам, все случилось на расположенном у конно-спортивного клуба пустыре, где часто по вечерам играют страйкболисты. Не исключается версия, что они и могли устроить взрыв. Собеседник журналистов отметил, что сработавший рядом с «Ковбоем» заряд был минимальным.