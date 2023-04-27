Банк Индии мониторит работу топливных фирм на предмет невыполнения антироссийских санкций

По итогам 2022 года экспорт российской нефти в Индию возрос в 22 раза. «Роснефть» и Indian Oil достигли соглашения о наращивании топливных поставок. Причем такой план российской нефтедобывающей компании будет не сложно выполнить — в РФ наблюдается полное воспроизводство и увеличение запасов нефти, которой хватит минимум на 300 лет, сообщает «Национальная Служба Новостей».