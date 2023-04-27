Банк Индии мониторит работу топливных фирм на предмет невыполнения антироссийских санкций

Банк Индии мониторит работу топливных фирм на предмет соблюдения им зафиксированного Западом ценового потолка на нефть и ее производные, информирует издание Mint.
На данный момент государственный регулятор анализирует данные о закупочной стоимости топлива, чтобы понять, приобреталось ли в РФ «черное золото» по 60 долларов за баррель или ниже этого уровня. Прежде всего надзорные органы проверяют деятельность таких компаний, как Bharat Petroleum Corp. Ltd, Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Indian Oil Corp.
По итогам 2022 года экспорт российской нефти в Индию возрос в 22 раза. «Роснефть» и Indian Oil достигли соглашения о наращивании топливных поставок. Причем такой план российской нефтедобывающей компании будет не сложно выполнить — в РФ наблюдается полное воспроизводство и увеличение запасов нефти, которой хватит минимум на 300 лет, сообщает «Национальная Служба Новостей».