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Более шести тысяч патронов изъяли у жителя Оренбурга

Общество
Более шести тысяч патронов изъяли у жителя Оренбурга

Сотрудники ГУ МВД России по Оренбургу задержали жителя Октябрьском района за незаконное хранение боеприпасов.

По словам задержанного, найденные у него более шести тысяч патронов калибра 5,6 мм к спортивно-охотничьему ружью он приобрел еще в 1987 году. Экспертиза показала, что боеприпасы пригодны для стрельбы, сообщает prooren.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Правоохранителям предстоит выяснить, где подозреваемый сумел раздобыть патроны. Расследование продолжается.
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