Более шести тысяч патронов изъяли у жителя Оренбурга

Сотрудники ГУ МВД России по Оренбургу задержали жителя Октябрьском района за незаконное хранение боеприпасов.
По словам задержанного, найденные у него более шести тысяч патронов калибра 5,6 мм к спортивно-охотничьему ружью он приобрел еще в 1987 году. Экспертиза показала, что боеприпасы пригодны для стрельбы, сообщает prooren.ru.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Правоохранителям предстоит выяснить, где подозреваемый сумел раздобыть патроны. Расследование продолжается.