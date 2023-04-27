Закрытие угольных электростанций в ЮАР может быть отложено на неопределенный срок из-за энергокризиса

По словам главы южноафриканского государства, данный шаг поможет побороть возникший дефицит электроэнергии, однако замедлит переход к ее альтернативным источникам. На сегодняшний день экономика Южно-Африканской Республики является самой развитой в Африке, но ежедневные отключения страны от источников питания наносят ей серьезный ущерб.