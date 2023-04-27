Закрытие угольных электростанций в ЮАР может быть отложено на неопределенный срок из-за энергокризиса

Претория, 27 апреля. Закрытие угольных электростанций ЮАР, которые загрязняют окружающую среду, может быть отложено ввиду энергетического кризиса в стране. Об этом заявил президент Сирил Рамафоса.
По словам главы южноафриканского государства, данный шаг поможет побороть возникший дефицит электроэнергии, однако замедлит переход к ее альтернативным источникам. На сегодняшний день экономика Южно-Африканской Республики является самой развитой в Африке, но ежедневные отключения страны от источников питания наносят ей серьезный ущерб.
Около 80% электроэнергии в ЮАР обеспечивается углем, в то время как продление срока службы угольных станций поставит под сомнение обязательство перехода Южной Африки к «зеленой» энергетике. Однако, по словам главы республики, государство по-прежнему привержено мировым климатическим целям.
Ранее власти Южно-Африканской Республики объявили о беспрецедентном энергетическом кризисе. Президент Рамафоса выступил с обращением перед согражданами и ввел чрезвычайное положение.