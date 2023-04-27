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Жена капитана судна 30 minutes сообщила, что пропавшие члены экипажа вышли на связь

Происшествия
Жена капитана судна 30 minutes сообщила, что пропавшие члены экипажа вышли на связь

Супруга капитана судна 30 minutes, которое пропало несколько дней назад в Красном море, Надежда Расина сообщила, что члены экипажа вышли на связь. Она отметила, что сейчас все хорошо.

Женщина подчеркнула, что моряков нашли. Расина сообщила, что члены экипажа судна подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но им удалось избежать захвата. После происшествия они вышли на связь, передает ТАСС.

Яхта покинула порт в Саудовской Аравии десять дней назад. В дальнейшем члены экипажа попали в плен к пиратам. Посольство России в Саудовской Аравии и Генконсульство РФ в Джидде контролировали ситуацию вокруг пропавшей яхты. На его борту были трое граждан РФ.
30 minutes судно саудовская аравия
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