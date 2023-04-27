Жена капитана судна 30 minutes сообщила, что пропавшие члены экипажа вышли на связь

Яхта покинула порт в Саудовской Аравии десять дней назад. В дальнейшем члены экипажа попали в плен к пиратам. Посольство России в Саудовской Аравии и Генконсульство РФ в Джидде контролировали ситуацию вокруг пропавшей яхты. На его борту были трое граждан РФ.