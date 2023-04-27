Коллекторов оштрафовали за звонки жене мобилизованного жителя Нижневартовска

В связи с призывом в зону СВО в конце сентября прошлого года заемщику был предоставлен льготный период выполнения обязательств по Договору займа. Однако работники коллекторской фирмы совершали необоснованные телефонные звонки жене должника без ее согласия и согласия супруга. Во время телефонных разговоров коллекторы требовали погасить долг за супруга и оказывали на гражданку психологическое давление, сообщили в управлении ФССП по ХМАО.