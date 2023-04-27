Коллекторов оштрафовали за звонки жене мобилизованного жителя Нижневартовска

Жительница Нижневартовска обратилась к судебным приставам с жалобой на коллекторов, беспокоивших ее из-за долга супруга, который был призван в ходе мобилизации. Женщина предоставила правоохранителям аудиозаписи разговоров и детализацию звонков.
Как пишет сетевое издание «Сургутская трибуна», специалисты провели административное расследование, в результате которого слова заявительницы подтвердились.
В связи с призывом в зону СВО в конце сентября прошлого года заемщику был предоставлен льготный период выполнения обязательств по Договору займа. Однако работники коллекторской фирмы совершали необоснованные телефонные звонки жене должника без ее согласия и согласия супруга. Во время телефонных разговоров коллекторы требовали погасить долг за супруга и оказывали на гражданку психологическое давление, сообщили в управлении ФССП по ХМАО.
В итоге коллекторскую организацию обязали уплатить штраф в размере 100 000 рублей. Данная сумма намного превысила размер задолженности военнослужащего.