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МИД Китая счел важным для разрешения украинского конфликта разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Политика
МИД Китая счел важным для разрешения украинского конфликта разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Украинский кризис должен решаться политически с помощью мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главами МИД стран Центральной Азии, которая состоялась в северо-западном районе КНР, в городе Сиане.

Как отметил Цинь Ган, Пекин сделал важный шаг к урегулированию конфликта на Украине с помощью телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам главы МИД Китая, кризис к текущему этапу привели «значительная историческая подоплека и сложные реальные причины». Также он подчеркнул схожие взгляды КНР и стран Центральной Азии по конфликту.

Ранее издание РИАМО сообщило, что в ходе разговора с Зеленским Си Цзиньпин заявил об отправлении на Украину специального представителя для всестороннего обсуждения вопроса по урегулированию кризиса.
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