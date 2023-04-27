МИД Китая счел важным для разрешения украинского конфликта разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Украинский кризис должен решаться политически с помощью мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главами МИД стран Центральной Азии, которая состоялась в северо-западном районе КНР, в городе Сиане.
Как отметил Цинь Ган, Пекин сделал важный шаг к урегулированию конфликта на Украине с помощью телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По словам главы МИД Китая, кризис к текущему этапу привели «значительная историческая подоплека и сложные реальные причины». Также он подчеркнул схожие взгляды КНР и стран Центральной Азии по конфликту.
Ранее издание РИАМО сообщило, что в ходе разговора с Зеленским Си Цзиньпин заявил об отправлении на Украину специального представителя для всестороннего обсуждения вопроса по урегулированию кризиса.