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Президент ЦАР принял участие в праздновании Всемирного дня борьбы с малярией

Весь мир
Президент ЦАР принял участие в праздновании Всемирного дня борьбы с малярией

Банги, 27 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера совместно с главой правительства Феликсом Молуа открыл торжественное мероприятие в честь Всемирного дня борьбы с малярией.

Праздник прошел под девизом: «Пришло время внедрять инновации для борьбы с малярией». Инфекционная болезнь является причиной высокой смертности в африканских государствах. Согласно статистическим данным, в прошлом году от нее умерли более 619 000 человек.

Президент Туадера, чьим политическим курсом является улучшение условий жизни населения, в своей речи призвал сограждан бороться с опасным заболеванием путем использования противомоскитных сеток и участия в операции KWA TI KODRO по уничтожению личинок комаров. Также он отметил важность экспресс-тестирования, которое поможет быстрому лечению.

Ранее ученые из Оксфордского университета завершили испытания вакцины от малярии. Препарат может помочь Африке победить заболевание, поскольку дает 80% защиту от недуга.
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