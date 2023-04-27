Президент ЦАР принял участие в праздновании Всемирного дня борьбы с малярией

Банги, 27 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера совместно с главой правительства Феликсом Молуа открыл торжественное мероприятие в честь Всемирного дня борьбы с малярией.
Праздник прошел под девизом: «Пришло время внедрять инновации для борьбы с малярией». Инфекционная болезнь является причиной высокой смертности в африканских государствах. Согласно статистическим данным, в прошлом году от нее умерли более 619 000 человек.
Президент Туадера, чьим политическим курсом является улучшение условий жизни населения, в своей речи призвал сограждан бороться с опасным заболеванием путем использования противомоскитных сеток и участия в операции KWA TI KODRO по уничтожению личинок комаров. Также он отметил важность экспресс-тестирования, которое поможет быстрому лечению.
Ранее ученые из Оксфордского университета завершили испытания вакцины от малярии. Препарат может помочь Африке победить заболевание, поскольку дает 80% защиту от недуга.