Гитлер находился перед смертью в страхе все время: ФСБ опубликовала архивные документы о нацистском вожде

Рассекреченные данные рейхканцелярии о последних днях фюрера Адольфа Гитлера были опубликованы Федеральной службой безопасности России.
Как следует из копий секретных документов, перед смертью Гитлер постоянно находился в состоянии страха. Также раскрывается причина, по которой нацистский вождь вступил в брак.
Сам себя Гитлер сравнивал с «мистической личностью». Стоит отметить, что именно по этой причине он намеревался покончить с собой. Кроме того, в документах указывается, что труп канцлера был вынесен завернутым в одеяло, а не на носилках, как считается.
Ранее ФСБ России в честь 81-й годовщины начала контрнаступления Красной Армии под Москвой опубликовала архивные документы о преступлениях гитлеровцев. Данные материалы легли в основу обвинений нацистам на Нюрнбергском процессе.