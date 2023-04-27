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Гитлер находился перед смертью в страхе все время: ФСБ опубликовала архивные документы о нацистском вожде

Общество
Гитлер находился перед смертью в страхе все время: ФСБ опубликовала архивные документы о нацистском вожде

Рассекреченные данные рейхканцелярии о последних днях фюрера Адольфа Гитлера были опубликованы Федеральной службой безопасности России.

Как следует из копий секретных документов, перед смертью Гитлер постоянно находился в состоянии страха. Также раскрывается причина, по которой нацистский вождь вступил в брак.

Сам себя Гитлер сравнивал с «мистической личностью». Стоит отметить, что именно по этой причине он намеревался покончить с собой. Кроме того, в документах указывается, что труп канцлера был вынесен завернутым в одеяло, а не на носилках, как считается.

Ранее ФСБ России в честь 81-й годовщины начала контрнаступления Красной Армии под Москвой опубликовала архивные документы о преступлениях гитлеровцев. Данные материалы легли в основу обвинений нацистам на Нюрнбергском процессе.
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