Суд удовлетворил 84 иска блогера Елены Блиновской о защите авторских прав на «Марафон желаний»

Блогер смогла заработать на регистрации товарных знаков на свое имя. Уточняют, что автор курсов отслеживала, кто использует название «Марафон желаний» и подавала судебные иски. С 2020 года она отстояла свои права в 84 заседаниях. При этом последние прошло в марте 2023 года.