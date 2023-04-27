Суд удовлетворил 84 иска блогера Елены Блиновской о защите авторских прав на «Марафон желаний»

Создательница курса «Марафон желаний» Елена Блиновская одержала 84 победы в суде по искам о защите авторских прав. Об этом сообщил источник ФАН.
Блогер смогла заработать на регистрации товарных знаков на свое имя. Уточняют, что автор курсов отслеживала, кто использует название «Марафон желаний» и подавала судебные иски. С 2020 года она отстояла свои права в 84 заседаниях. При этом последние прошло в марте 2023 года.
Стоит отметить, что в настоящий момент блогера Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более чем на 918 млн рублей. Она стала фигурантом уголовного дела.
Ранее появилась информация, что блогер владела ветеринарной клиникой несколько лет назад. Компания попадала под проверку прокуратуры из-за завышенной стоимости услуг.