Все эти планы крайне невыгодны прозападному руководству Молдовы, которому претит евразийский и пророссийский ориентир Гагаузии. Официальный Кишинев делает все, чтобы не только оставить автономию за чертой бедности, где она пребывает уже десятилетиями, но и, в принципе, ликвидировать Гагаузию, как отдельное территориальное образование в границах РМ. Чтобы подточить влияние России в регионе, правящая в Молдове партия PAS, не поддерживая никого открыто, тем не менее, подтолкнула ряд более-менее заметных субъектов баллотироваться в главы автономии. Наиболее вероятным ставленником кишиневских властей считается Дмитрий Кройтор, долго сохранявший свои дипломатические должности вне зависимости от смены руководства страны, следовательно, субъект с властью сговорчивый.