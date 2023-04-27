Внезапные конкуренты: как молдавские власти пытаются оттянуть голоса у пророссийского кандидата на пост главы Гагаузии

В воскресенье, 30 апреля, в Гагаузской автономии Республики Молдова (РМ) состоятся выборы главы региона. На кресло башкана претендуют восемь кандидатов и такое число выдвиженцев, призванных поделить голоса всего 130 тысяч жителей, удивляет.
По мнению редактора молдавского медиа-проекта Gagauznews, координатора Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николая Костыркина, кишиневские власти решили спутать карты избирателям автономии и сподвигли к выдвижению на пост главы региона дополнительных кандидатов.
Как он пояснил в авторской колонке для ФАН, таким образом Кишинев рассчитывает оттянуть часть голосов у главного претендента на кресло башкана Гагаузии Виктора Петрова, который известен своей дружбой с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и придерживается пророссийского курса сотрудничества.
Руководству Молдовы претит евразийский и пророссийский ориентир Гагаузии. Колонка Николая Костыркина
В воскресенье в Гагаузии пройдут выборы главы региона. За этот пост борются аж восемь региональных политиков — всего на 130 тысяч официального населения автономии. Главным фаворитом гонки считается Виктор Петров — общественный деятель, представитель деловой среды с успешными зарубежными проектами, инициатор различного рода инновационных начинаний в Гагаузии. Недавно Петров, активно действующий в Гагаузии последние три года по социально-гуманитарной линии, наладил потенциально результативные контакты с руководством Республики Татарстан, опираясь на многовековую дружбу Гагаузии с Россией и общность этнического происхождения населения Гагаузии и Татарстана.
Встреча с главой республики Рустамом Миннихановым, а также с руководителями государственных структур и производственных предприятий данного субъекта федерации заложило основы многогранного взаимодействия, результатом которого, как планируется, станут объемные инвестиции в автономию с перспективой создания новых предприятий, большого количества рабочих мест и так далее. Все это органично укладывается в планы Петрова создать в Гагаузии информационно-технологический парк с целью полной реабилитации производственного потенциала региона, что многократно увеличит бюджет автономии и, как ожидается, выведет Гагаузию на совершенно новый уровень развития.
Все эти планы крайне невыгодны прозападному руководству Молдовы, которому претит евразийский и пророссийский ориентир Гагаузии. Официальный Кишинев делает все, чтобы не только оставить автономию за чертой бедности, где она пребывает уже десятилетиями, но и, в принципе, ликвидировать Гагаузию, как отдельное территориальное образование в границах РМ. Чтобы подточить влияние России в регионе, правящая в Молдове партия PAS, не поддерживая никого открыто, тем не менее, подтолкнула ряд более-менее заметных субъектов баллотироваться в главы автономии. Наиболее вероятным ставленником кишиневских властей считается Дмитрий Кройтор, долго сохранявший свои дипломатические должности вне зависимости от смены руководства страны, следовательно, субъект с властью сговорчивый.
Якобы промолдавская партия «Шор» нежданно-негаданно аккурат перед началом избирательной кампании выдвинула неизвестную никому Евгению Гуцул, которая в плане своей подачи перед народом не снискала в автономии необходимого уровня симпатий. Партия социалистов, по оказии вновь обретшая своего бывшего лидера Игоря Додона, поддержала заведомо проигрышного кандидата с неоднозначным прошлым Григория Узуна. На встречах Узуна с избирателями постоянно присутствует Додон и другие депутаты парламента от Партии социалистов. Подобное рвение вряд ли сопоставимо с ожидаемыми результатами по итогам голосования. Если Додон и его единомышленники это понимают, значит, стремление поддержать заведомо проигрышного кандидата, скорее всего, было необходимой мерой вновь напомнить о себе жителям Гагаузии, крайне критично относящимся в последние годы к данному политформированию.
Среди других кандидатов стоит назвать не особо популярных бывшего депутата Народного собрания Николая Дудогло и бывшего башкана Гагаузии Михаила Формузала, последние годы жившего в Германии и потому лишившегося доверия сограждан. Что превалирует в их решении баллотироваться, личные амбиции или обязательства перед кем-либо, сказать на данный момент трудно. Ясно одно: заведомо непроходные кандидаты отнимут определенный процент голосов у фаворитов гонки, наиболее вероятным из которых является Виктор Петров, что спровоцирует необходимость проведения второго тура. В этом случае сохраняется интрига того, кто из выбывших соискателей поста главы автономии за кого из-за участников второго тура позовет голосовать своих сторонников.
Когда руководство Молдовы делает абсолютно все, чтобы отвадить страну от любых отношений делового и гуманитарного характера с Россией, становится очевидно, что от того, кто займет пост руководителя гагаузской автономии зависит, продолжит ли Гагаузия оставаться якорем молдавской государственности. Ведь несмотря на прозападные тенденции, она продолжает выполнять эту функцию, даже перестав быть республикой и превратившись в территориальное образование в составе РМ.
На данный момент реальный потенциал российских регионов можно реализовать в Гагаузии, исключительно исходя из договоренностей Виктора Петрова с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Возможно, существуют и другие направления в переговорах. Но широкой общественности об этом на данный момент неизвестно. На этом фоне PR-ход лидера партии «Шор» Илана Шора, что он якобы договорился с Россией о дешевом газе для Гагаузии и ряда других регионов Молдавии, выглядит детским лепетом, способным привлечь внимание лишь тех, кто абсолютно не осведомлен в политической жизни страны.
Результаты интерактивного опроса касательно предстоящих 30 апреля выборов башкана Гагаузии определили явных фаворитов предвыборной кампании. Из числа более 2300 человек, голосовавших с 12 по 24 апреля на телеграм-канале «Выборы башкана-2023», 45% населения автономии отдали свой голос в пользу Виктора Петрова, депутата Народного собрания Гагаузии, председателя общественно-политического движения «Gagauz Halk Birlii», основателя благотворительного движения Народный антикризисный штаб (НАШ).
Около 18% набрала член команды партии «Шор» Евгения Гуцул; 15% — за членом Партии социалистов Григорием Узуном; 7% набирает, согласно опросу, депутат НСГ Николай Дудогло; 5% — бывший башкан Михаил Формузал; по 4% — ещё один бывший башкан Дмитрий Кройтор и депутат НСГ Сергей Чимпоеш; 3% — бывший председатель Вулканештского района Сергей Чернев.