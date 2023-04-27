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Польша формирует коалицию из 36 стран против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях

Спорт
Польша формирует коалицию из 36 стран против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил о планах принять декларацию, выражающую протест против участия российских и белорусских спортсменов на соревнования, сообщает радиостанция RMF FM.

Польша инициировала формирование коалиции из 36 стран для недопущения участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах. Бортничук отмечает, что сейчас республика не готова бойкотировать Олимпиаду, поэтому собирается по-другому выражать свою позицию по данному вопросу.

На заседании Совета ЕС по вопросам спорта 15 мая планируется принять декларацию. В ней будет выражен протест против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на соревнования, добавил Бортничук.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) собирается допустить россиян и белорусов к участию в Играх 2024 года, однако без идентификации нации.
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