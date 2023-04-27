Польша формирует коалицию из 36 стран против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях

Польша инициировала формирование коалиции из 36 стран для недопущения участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах. Бортничук отмечает, что сейчас республика не готова бойкотировать Олимпиаду, поэтому собирается по-другому выражать свою позицию по данному вопросу.